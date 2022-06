Salernitana, Lassana Coulibaly in granata fino al 2026 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo Emil Bohinen, la Salernitana blinda un altro protagonista della salvezza. Il club campano ha, infatti, perfezionato l’accordo con Lassana Coulibaly, centrocampista classe ’96 che ha firmato un contratto con i granata fino al 2026. Rivisto, dunque, il precedente accordo che, tra l’altro, prevedeva una clausola di uscita di circa un milione e mezzo (e di 10mila euro in caso di retrocessione in serie B). Una vicenda che nelle scorse settimane era balzata agli onori della cronaca per aver provocato la rottura tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini. Il dirigente aveva, infatti, trovato l’accordo per rimuovere la clausola ma l’intesa prevedeva il pagamento di una commissione ai procuratori che era stata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo Emil Bohinen, lablinda un altro protagonista della salvezza. Il club campano ha, infatti, perfezionato l’accordo con, centrocampista classe ’96 che ha firmato un contratto con ial. Rivisto, dunque, il precedente accordo che, tra l’altro, prevedeva una clausola di uscita di circa un milione e mezzo (e di 10mila euro in caso di retrocessione in serie B). Una vicenda che nelle scorse settimane era balzata agli onori della cronaca per aver provocato la rottura tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini. Il dirigente aveva, infatti, trovato l’accordo per rimuovere la clausola ma l’intesa prevedeva il pagamento di una commissione ai procuratori che era stata ...

