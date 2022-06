Sabrina Salerno | cosa spunta lì sotto | pazzesco a 54 anni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Altro scatto di. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in mezzo alla natura. Vestita con un paio di jeans attillati e una t-shirt trasparente, lastrega i tanti ammiratori. Non passa infatti inosservato lo slip rosso chesopra la cintura. "Capisco le persone che non capiscono la mia franchezza… in fondo neanch'io gradisco la loro falsità", è il commento a corredo dell'immagine che in poco tempo riceve una pioggia di complimenti. "Sei una bellezza da urlo", "Fantastica", "Bella e saggia". E ancora: "Come cowgirl ti ci vedo assolutamente bene". Qualche giorno fa la cantante ha raccontato la svolta che l'ha portata al successo: "Boys" per il Festivalbar. "Quel video - ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni - fu girato proprio in dieci minuti! Tanto che quando ...