Ruby ter: difesa Berlusconi chiude a ottobre, pm chiede velocità 'non è un ristorante'

Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Il processo milanese Ruby ter è alle battute finali, ma la sentenza arriverà solo nel tardo autunno. Oggi hanno preso la parola le prime difese, tra cui quella della senatrice Mariarosaria Rossi e degli imputati Simonetta Losi, Carlo Rossella e Alessandra Sorcinelli, che hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste; ora si tornerà in aula il 13 luglio con gli interventi dei legali di altre sette imputate di falsa testimonianza nel processo che vede protagonista Silvio Berlusconi. Altra udienza il 20 luglio, l'ultima prima della pausa estiva. Le due date di settembre (21 e 28) serviranno per concludere gli interventi che riguardano le ragazze che hanno partecipato alle cosiddette 'cene eleganti' di Arcore, nell'udienza del 28 settembre potrebbe prendere invece la parola Franco Coppi, uno dei difensori del ...

