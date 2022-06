Romelu Lukaku torna a Milano: i tifosi dell’Inter lo accolgono scatenati sotto alla sede del Coni – Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ‘tradimento’ e la ‘fuga’ al Chelsea della scorsa stagione sono già un ricordo. I tifosi dell’Inter sono letteralmente impazziti per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Un folto gruppo di supporter nerazzurri ha seguito le visite mediche del centravanti belga intonando cori e ovazioni sotto la sede del Coni a Milano. Lukaku si è affacciato sorridente da una finestra per salutare e rispondere alle ovazioni. “Riportaci lo Scudetto”, è la richiesta da parte dei tifosi nerazzurri al gigante belga. Un comportamento decisamente controcorrente rispetto a quanto richiesto dagli ultras della Curva Nord, che nelle scorse settimane avevano diramato un comunicato invitando i tifosi ad una accoglienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ‘tradimento’ e la ‘fuga’ al Chelsea della scorsa stagione sono già un ricordo. Isono letteralmente impazziti per il ritorno in Italia di. Un folto gruppo di supporter nerazzurri ha seguito le visite mediche del centravanti belga intonando cori e ovazioniladelsi è affacciato sorridente da una finestra per salutare e rispondere alle ovazioni. “Riportaci lo Scudetto”, è la richiesta da parte deinerazzurri al gigante belga. Un comportamento decisamente controcorrente rispetto a quanto richiesto dagli ultras della Curva Nord, che nelle scorse settimane avevano diramato un comunicato invitando iad una accoglienza ...

