Roma, tra il ritorno di Dzeko e Belotti (Di mercoledì 29 giugno 2022) I giallorossi starebbero pensando ad un clamoroso ritorno di Edin Dzeko. Il bosniaco non è l’unico puntato, con Belotti tra i cercati Il ruolo di vice Abraham non ha ancora un interprete, con la Roma che cercherà di acquistare qualcuno per evitare l’inglese possa giocare troppo. Nelle scorse settimane si è visto Dries Mertens tra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) I giallorossi starebbero pensando ad un clamorosodi Edin. Il bosniaco non è l’unico puntato, contra i cercati Il ruolo di vice Abraham non ha ancora un interprete, con lache cercherà di acquistare qualcuno per evitare l’inglese possa giocare troppo. Nelle scorse settimane si è visto Dries Mertens tra L'articolo

Pubblicità

romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - fattoquotidiano : #DiMaio è in Arabia Saudita per “consolidare ulteriormente il dialogo strategico tra Roma e Riad”. Con tanti saluti… - romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - tamicheA1 : RT @romamobilita: Traffico intenso: Pontina, tra via Cristoforo Colombo e Pratica Di Mare/Torvajanica; A12 Roma-Civitavecchia, tra Barrier… - sportli26181512 : Napoli su Solbakken, stesso intermediario di Ostigard: contatto tra le parti ma c'è un ostacolo: Il Napoli ha messo… -