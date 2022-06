Roma, scontri 2011: arrestato ad Atene militante anarchico ricercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – La polizia greca, in collaborazione con i carabinieri del Ros, ha arrestato un 39enne anarchico-insurrezionalista milanese. Era ricercato in quanto deve scontare una condanna a 6 anni di reclusione per devastazione e saccheggio e danneggiamento, reati commessi in occasione dei violenti scontri con le forze dell’ordine avvenuti a Roma il 15 ottobre 2011, durante la manifestazione nazionale della ‘Giornata dell’Indignazione’, quando in piazza San Giovanni venne assaltato e incendiato un mezzo dell’Arma dei carabinieri in servizio di ordine pubblico. Nel corso della manifestazione si registrarono numerosi scontri, saccheggi e danneggiamenti lungo le vie del centro storico. L’arresto segue l’emissione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – La polizia greca, in collaborazione con i carabinieri del Ros, haun 39enne-insurrezionalista milanese. Erain quanto deve scontare una condanna a 6 anni di reclusione per devastazione e saccheggio e danneggiamento, reati commessi in occasione dei violenticon le forze dell’ordine avvenuti ail 15 ottobre, durante la manifestazione nazionale della ‘Giornata dell’Indignazione’, quando in piazza San Giovanni venne assaltato e incendiato un mezzo dell’Arma dei carabinieri in servizio di ordine pubblico. Nel corso della manifestazione si registrarono numerosi, saccheggi e danneggiamenti lungo le vie del centro storico. L’arresto segue l’emissione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura ...

