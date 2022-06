Roma, prima lo accerchiano poi lo borseggiano: arrestati 3 sudamericani (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma. Stavano approfittando del clima festoso, in occasione della celebrazione dei Santi Patroni Pietro e Paolo, per mettere a segno un colpo che fortunatamente non è andato a segno. Sono stati infatti colti in fragrante ed arrestati 3 uomini sudamericani per un tentativo di borseggio non riuscito. Leggi anche: Roma, aumentano gli scippi tra le strade del Centro: arrestate 11 persone Roma, tentato borseggio: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti durante le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo. In quest’occasione, gli uomini del commissariato Viminale, durante un apposito servizio di controllo, hanno arrestato tre cittadini sudamericani che stavano borseggiando il malcapitato di turno. Gli uomini, colti in flagrante e poi arrestati, hanno rispettivamente 57, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022). Stavano approfittando del clima festoso, in occasione della celebrazione dei Santi Patroni Pietro e Paolo, per mettere a segno un colpo che fortunatamente non è andato a segno. Sono stati infatti colti in fragrante ed3 uominiper un tentativo di borseggio non riuscito. Leggi anche:, aumentano gli scippi tra le strade del Centro: arrestate 11 persone, tentato borseggio: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti durante le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo. In quest’occasione, gli uomini del commissariato Viminale, durante un apposito servizio di controllo, hanno arrestato tre cittadiniche stavano borseggiando il malcapitato di turno. Gli uomini, colti in flagrante e poi, hanno rispettivamente 57, ...

