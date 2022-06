Roma, Pizzul: «Mourinho come Bearzot, ha creato blocco unico contro tutti» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il celebre telecronista italiano Bruno Pizzul ha paragonato l’allenatore della Roma Mourinho a Bearzot Bruno Pizzul, celebre telecronista italiano, in una intervista a Il Giornale ha paragonato José Mourinho allo storico c.t. della Nazionale Bearzot. IL PARAGONE – «L’Italia dell’82 è stata una delle più forti di sempre. Bastava valutare i singoli giocatori. Bearzot ha creato un blocco unico contro tutti. Un po’ la stessa politica di Mourinho. Molti giocatori hanno toccato il momento magico: Paolo Rossi massacrato prima di cominciare per tutte le sue vicende. Poi, appena toccava palla, la buttava dentro. L’uomo decisivo fu Bruno Conti che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il celebre telecronista italiano Brunoha paragonato l’allenatore dellaBruno, celebre telecronista italiano, in una intervista a Il Giornale ha paragonato Joséallo storico c.t. della Nazionale. IL PARAGONE – «L’Italia dell’82 è stata una delle più forti di sempre. Bastava valutare i singoli giocatori.haun. Un po’ la stessa politica di. Molti giocatori hanno toccato il momento magico: Paolo Rossi massacrato prima di cominciare per tutte le sue vicende. Poi, appena toccava palla, la buttava dentro. L’uomo decisivo fu Bruno Conti che ...

