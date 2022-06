Roma, il Valencia cambia idea per Guedes (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gonçalo Guedes resta in orbita Roma anche se la trattativa con il Valencia non è certamente facile. Il club spagnolo ora vorrebbe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gonçaloresta in orbitaanche se la trattativa con ilnon è certamente facile. Il club spagnolo ora vorrebbe...

Calciomercato Napoli News/ Ansia per Koulibaly, tre giocatori bloccano le entrate ... per Ola Solbakken il Napoli starebbe tentando un inserimento ai danni della Roma , che ha già ... ma per ora il Valencia e la coppia Torino - Monza non hanno fatto passi avanti. I pipistrelli ... Tre uscite strozzano il mercato in entrata del Napoli: la situazione 'Tutte da scoprire anche le storie in uscita: da Politano (Valencia) e Demme (Valencia e ...croato Josip Brekalo del Wolfsburg e il norvegese Ola Solbakken del Bodø (inseguito anche dalla Roma). Calciomercato.com Milinkovic-Luis Alberto, rebus Lazio: gli scenari ROMA - Nessuno lo sa. Il ragionamento comprende Lotito, Milinkovic e Luis Alberto, gli interessati. Per ora sono della Lazio, ma cosa succederà da qui al 31 agosto, tutto o niente, non è pronosticabil ... Valencia CF tasa a Guedes para alejar al Sevilla Gonçalo Guedes es uno de los futbolistas más seguidos del Valencia CF, que una temporada más está venderá a sus mejores jugadores. Carlos Soler, Gayà y Maxi Gómez serán algunos de los que abandonarán ... ... per Ola Solbakken il Napoli starebbe tentando un inserimento ai danni della, che ha già ... ma per ora ile la coppia Torino - Monza non hanno fatto passi avanti. I pipistrelli ...'Tutte da scoprire anche le storie in uscita: da Politano () e Demme (e ...croato Josip Brekalo del Wolfsburg e il norvegese Ola Solbakken del Bodø (inseguito anche dalla). Roma: il Valencia spara alto per Guedes | Mercato ROMA - Nessuno lo sa. Il ragionamento comprende Lotito, Milinkovic e Luis Alberto, gli interessati. Per ora sono della Lazio, ma cosa succederà da qui al 31 agosto, tutto o niente, non è pronosticabil ...Gonçalo Guedes es uno de los futbolistas más seguidos del Valencia CF, que una temporada más está venderá a sus mejores jugadores. Carlos Soler, Gayà y Maxi Gómez serán algunos de los que abandonarán ...