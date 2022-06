Roma: il punto su Veretout (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jordan Veretout, centrocampista francese classe 1993, lascerà la Roma. Mourinho ha però detto a Pinto che prima di cederlo vuole... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jordan, centrocampista francese classe 1993, lascerà la. Mourinho ha però detto a Pinto che prima di cederlo vuole...

Pubblicità

Pira6819 : RT @PossibileIt: Per chi se lo stesse chiedendo: no, la temperatura di ieri a #Roma non è normale. È la più alta mai registrata da una staz… - giuliaforpeace : RT @Turismoromaweb: Roma celebra oggi i Santi Pietro e Paolo, patroni della città, ai quali è intitolata la basilica novecentesca che si in… - sportli26181512 : Roma: il punto su Veretout: Jordan Veretout, centrocampista francese classe 1993, lascerà la Roma. Mourinho ha però… - Dyylan_s : @saltandpepper90 Sarò scemo io eh, ma a sto punto, se non dovesse trovare nessuna squadra che gioca la Champions, n… - JorgeDiZillo : RT @Turismoromaweb: Roma celebra oggi i Santi Pietro e Paolo, patroni della città, ai quali è intitolata la basilica novecentesca che si in… -