(Di mercoledì 29 giugno 2022)è in vacanza ma monitora con attenzione la trattativa tra lae il, pronto in qualsiasi momento a preparare le valigie e sbarcare nella capitale per le visite mediche e ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l’agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - sportli26181512 : Roma-Frattesi, oggi nuovo contatto con il Sassuolo. Si cerca l'intesa: Il club giallorosso vuole abbassare la valut… - Luca100celleASR : La Roma 22/23 secondo i giornali: Rui Patricio Kumbulla Smalling Mancini Celik Miretti Frattesi Spinazzola Pellegrini Vrioni Abraham -

è in vacanza ma monitora con attenzione la trattativa tra lae il Sassuolo , pronto in qualsiasi momento a preparare le valigie e sbarcare nella capitale per le visite mediche e ...Prima uscita ufficiale la festa per i 35 anni di Romina organizzata ae dove era presenta la ... Il bel Davideha poi detto ai suoi 72.000 follower che non era stato lui a caricare l'...Per caratteristiche ed età rappresenta un investimento interessante che potrebbe da subito arricchire le opzioni a disposizione del tecnico portoghese: tutti i dettagli ...ROMA - Frattesi è in vacanza ma monitora con attenzione la trattativa tra la Roma e il Sassuolo, pronto in qualsiasi momento a preparare le valigie e sbarcare nella capitale per le visite mediche e la ...