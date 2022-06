Roma, animalisti dicono no ai fuochi d’artificio: “Siamo in piena crisi, fermate tutto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Si fermino i fuochi d’artificio”. Questa la richiesta di animalisti e ambientalisti che, vista la drammatica situazione della Capitale causa incendi, chiedono l’immediata sospensione del Campionato Italiano di fuochi d’artificio. “tutto questo crea solo un ulteriore danno, Siamo già in piena crisi”. Leggi anche: Incendi Roma, 400 incendi in 48 ore: mancano acqua e risorse. La città non ce la fa da sola L’appello degli animalisti Vista l’emergenza incendi e le conseguenze che la Capitale è costretta ad affrontare, per gli animalisti questo appello è il minimo che possano fare. “Siamo in piena crisi idrica e di siccità, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Si fermino i”. Questa la richiesta die ambientalisti che, vista la drammatica situazione della Capitale causa incendi, chiedono l’immediata sospensione del Campionato Italiano di. “questo crea solo un ulteriore danno,già in”. Leggi anche: Incendi, 400 incendi in 48 ore: mancano acqua e risorse. La città non ce la fa da sola L’appello degliVista l’emergenza incendi e le conseguenze che la Capitale è costretta ad affrontare, per gliquesto appello è il minimo che possano fare. “inidrica e di siccità, ...

