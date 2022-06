(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tragedia ‘sfiorata’ ieri pomeriggio a, poco dopo le 18.30, in Piazza Testaccio al civico numero 20. Qui, un ragazzo di 23 anni èto dal terrazzo, al, del palazzo dove abita. Ed è finito neldi un altro residente, che poi ha subito allertato i soccorsi. Come sta il ragazzoto dal palazzo a Testaccio Il proprietario del, lì dove è finito il, ha subito allertato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto e hanno trasportato il giovane all’ospedale San Camillo. Ilè rimasto ferito: è stato sedato e ha riportato una frattura a una gamba, ma non è, fortunatamente, in pericolo di vita. Le indagini dei Carabinieri Ora spetterà ai Carabinieri della Stazione di ...

Roma: 23enne precipita dal quinto piano e finisce nel giardino del vicino Tragedia 'sfiorata' ieri pomeriggio a Roma, poco dopo le 18.30, in Piazza Testaccio al civico numero 20. Qui, un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terrazzo, al quinto piano, del palazzo dove abita.