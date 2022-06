Rischio incendi boschivi, attivato il tavolo di coordinamento in Prefettura (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Prefetto di Avellino Paola Spena ha presieduto un tavolo di coordinamento per fare il punto sulle misure di prevenzione e contrasto ai rischi connessi agli incendi boschivi e di interfaccia di carattere urbano-rurale, pianificate dai vari livelli di governo impegnati sul territorio. La problematica è stata affrontata insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, ai rappresentanti della Provincia, di Anci e delle Comunità Montane, oltre agli esponenti delle società concessionarie dei tratti autostradali, di ANAS spa, di Ferrovie delle Stato, di Enel distribuzione e Terna. Il tema riveste carattere di estrema importanza per l’Irpinia, connotata da un territorio molto ampio, con un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Prefetto di Avellino Paola Spena ha presieduto undiper fare il punto sulle misure di prevenzione e contrasto ai rischi connessi aglie di interfaccia di carattere urbano-rurale, pianificate dai vari livelli di governo impegnati sul territorio. La problematica è stata affrontata insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, ai rappresentanti della Provincia, di Anci e delle Comunità Montane, oltre agli esponenti delle società concessionarie dei tratti autostradali, di ANAS spa, di Ferrovie delle Stato, di Enel distribuzione e Terna. Il tema riveste carattere di estrema importanza per l’Irpinia, connotata da un territorio molto ampio, con un ...

