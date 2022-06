Riscatto Luperto: l’Empoli ci ripensa e blocca il Napoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’Empoli ha deciso di non esercitare l’opzione per il Riscatto di Sebastiano Luperto, il giocatore torna al Napoli. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport. A questo punto il club partenopeo si ritroverebbe in rosa il difensore che l’Empoli non vuole tenere in rosa perché la richiesta di Aurelio De Laurentiis è troppo alta. I quattro milioni di euro di valutazione fatta dal club azzurro vengono ritenuti eccessivi per la società toscana. Il giocatore a 25 anni ha vissuto una buona stagione con l’Empoli ed ora può fare ritorno al Napoli. Riscatto Luperto: l’Empoli blocca tutto Se Luperto non dovesse essere ceduto entro breve allora gli azzurri non farebbero un altro acquisto. Ecco ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha deciso di non esercitare l’opzione per ildi Sebastiano, il giocatore torna al. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport. A questo punto il club partenopeo si ritroverebbe in rosa il difensore chenon vuole tenere in rosa perché la richiesta di Aurelio De Laurentiis è troppo alta. I quattro milioni di euro di valutazione fatta dal club azzurro vengono ritenuti eccessivi per la società toscana. Il giocatore a 25 anni ha vissuto una buona stagione coned ora può fare ritorno altutto Senon dovesse essere ceduto entro breve allora gli azzurri non farebbero un altro acquisto. Ecco ...

alexsan62753199 : @diego_tvl @GianmarcoGio @marca @sscnapoli @GranadaCF Io dico semplicemente che non ci sono I soldi se non prendiam… - DiegoRi36248589 : Gazzetta - #Luperto torna al #Napoli: l'#Empoli non ha esercitato l'opzione di riscatto - Diego31883 : Gazzetta - #Luperto torna al #Napoli: l'#Empoli non ha esercitato l'opzione di riscatto - AndreaMelos1994 : @Franciwinwar Luperto torna all'Empoli a titolo definitivo. È scaduto il termine per il riscatto a quella determina… - peppegall_ : RT @enzogoku69: ??Il #Napoli continua i colloqui con #Empoli che chiede uno sconto sul riscatto di #Luperto, come detto operazione funzional… -