Rigassificatore Piombino, il fronte del no dei sindaci di destra e di sinistra: "Governo e Regione senza trasparenza. E non ci ascoltano" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avanti tutta con il Rigassificatore di Piombino. Da destra a sinistra lo dicono (quasi) tutti i partiti a livello nazionale, anzi europeo. Dall'eurodeputata dei Socialisti&Democratici (e segretaria regionale del Pd) Simona Bonafè all'ex presidente dell'Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani fino a Nicola Danti, eletto con il Pd e ora in Italia Viva e vicepresidente di Renew Europe, il gruppo liberale a Strasburgo. Ma non esprimono lo stesso entusiasmo i politici del territorio. L'ultimo incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ora anche commissario per decreto governativo per l'opera che dovrebbe nascere nel porto della città dell'acciaio, ha deluso le aspettative degli amministratori locali. L'oggetto della riunione, infatti, non era già più "se" il ...

