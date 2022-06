Pubblicità

MarioDiLella : RT @orizzontescuola: Rientro a scuola, i sindacati preoccupati: “Ministero in ritardo”. Infettivologi: “Lavorare sui sistemi di aerazione”… - orizzontescuola : Rientro a scuola, i sindacati preoccupati: “Ministero in ritardo”. Infettivologi: “Lavorare sui sistemi di aerazion… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Rientro a scuola a settembre, Gilda attacca: “Aule e trasporti sovraffollati, mancanza di ricambio aria a scuola. Si è… - orizzontescuola : Rientro a scuola a settembre, Gilda attacca: “Aule e trasporti sovraffollati, mancanza di ricambio aria a scuola. S… - festyles28 : Arrivata ora a scuola per il primo rientro di matematica e mi sto sentendo male -

Orizzonte Scuola

...insieme alcuni degli strumenti più utili per rendere interattive le lezioni e ogni partecipante avrà la possibilità di progettare un'attività didattica da proporre per il, con la ...Cosa aspettarsi a settembre per ildalle vacanze estive Ancora obbligo di mascherina Se infatti l'obbligo di indossare le mascherine è decaduto quasi ovunque, a, a parte la deroga per gli esami di Stato, è ... Rientro a scuola a settembre, Gilda attacca: “Aule e trasporti sovraffollati, mancanza di ricambio aria a scuola. Si è fatto poco in 3 anni” La guerra in Tigray, la povertà, l'epidemia. E il lavoro domestico come unica prospettiva. Ecco cosa succede a migliaia di donne in Etiopia ...L’anno scolastico è appena terminato ma già si inizia a lavorare in vista del rientro in classe. Fino al prossimo 8 luglio potranno essere presentate infatti le proposte progettuali rivolte alle scuol ...