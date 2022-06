Rider aggredito | Borrelli | “Pene ridotte e mai parole per vittime”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “I criminali vengono giustificati mentre mai una parola per le. Per questi avvocati il problema siamo noi che chiediamo giustizia”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emiliocommenta lepronunciate dal legale dei giovani condannati per avere ilGianni Lanciato che, fa sapere ancora, dalle pagine di un quotidiano si è lamentato “dell’indignata opinione pubblica animata dalle solite anime giustizialiste”, definite, “il vero veleno di questa città”. “E questa sarebbe giustizia?”, Si chiede, “invece di infliggere punizioni esemplari, le condanne vengonoa poca roba con grande gaudio di questi avvocati che gioiscono nel non far pagare le ...

Successe anche per la vicenda del rider Gianni Lanciato, aggredito da un gruppo di ragazzini a Calata Capodichino la notte del 2 gennaio 2021. Lo picchiarono e gli rubarono il motorino. "Un gesto criminale di sconsiderati, abusivi, extracomunitari, che non vogliono accettare regole e credono di farla da padroni!", dice Luigi Musto, consigliere comunale di maggioranza.