Repressione in Russia: rinforzata la controversa legge sugli 'agenti stranieri' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una norma liberticida, proprio presa da Putin ossia da campione mondiale di interferenze nei paesi stranieri, con tanto di ingerenze nelle elezioni degli altri paesi. La Russia rinforza la già ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una norma liberticida, proprio presa da Putin ossia da campione mondiale di interferenze nei paesi, con tanto di ingerenze nelle elezioni degli altri paesi. Larinforza la già ...

Pubblicità

elvise1657 : RT @lanf64: Repressione in #Russia: rinforzata la controversa legge sugli 'agenti stranieri' La norma permetterà di dichiarare `agenti stra… - GloriaR69856969 : RT @lanf64: Repressione in #Russia: rinforzata la controversa legge sugli 'agenti stranieri' La norma permetterà di dichiarare `agenti stra… - ngiulix : RT @lanf64: Repressione in #Russia: rinforzata la controversa legge sugli 'agenti stranieri' La norma permetterà di dichiarare `agenti stra… - lanf64 : Repressione in #Russia: rinforzata la controversa legge sugli 'agenti stranieri' La norma permetterà di dichiarare… - maledetto_paolo : RT @dipego: @Doxaliber @ricangius E, purtroppo, per colpa di una potenza nucleare che ha infranto ogni regola internazionale, questa è dive… -