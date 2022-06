Renato Sanches, il Lille rifiuta la seconda offerta del PSG di 15 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Lille non fa sconti e rimanda al mittente la seconda offerta del PSG per Renato Sanches: i parigini hanno offerto 15 milioni Secondo quanto riportato dal giornale portoghese Record, il Lille ha rifiutato anche la seconda offerta del PSG per Renato Sanches. Dopo aver rifiutato gli iniziali 10 milioni, il club francese ha rimandato al mittente anche l’offerta di 15 milioni. Rimane aperto uno spiraglio per il Milan, ma è chiaro che il Lille non farà sconti a nessuno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilnon fa sconti e rimanda al mittente ladel PSG per: i parigini hanno offerto 15Secondo quanto riportato dal giornale portoghese Record, ilhato anche ladel PSG per. Dopo averto gli iniziali 10, il club francese ha rimandato al mittente anche l’di 15. Rimane aperto uno spiraglio per il Milan, ma è chiaro che ilnon farà sconti a nessuno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

