Renato Pozzetto, la ‘confessione’ spiazza: “Ho mandato a ca**re…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Renato Pozzetto è un’icona del cinema italiano. Una storia artistica incredibile e con all’interno tante sorpresa. Una riguarda un particolare retroscena. Lo ha fatto davvero. Il cinema italiano ha dato la possibilità di espressione a tantissimi interpreti. Alcuni hanno segnato non solo il loro ambiente ma anche diverse generazioni. Lasciando così un segno indelebile del Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un’icona del cinema italiano. Una storia artistica incredibile e con all’interno tante sorpresa. Una riguarda un particolare retroscena. Lo ha fatto davvero. Il cinema italiano ha dato la possibilità di espressione a tantissimi interpreti. Alcuni hanno segnato non solo il loro ambiente ma anche diverse generazioni. Lasciando così un segno indelebile del

Pubblicità

TeleConsiglio : Quando Paolo Villaggio e Renato Pozzetto decisero di rifare le Comiche del passato fu una gran bella trovata, giust… - Robydaen : RT @pormeccartnei74: @Robydaen Tattica meravigliosa...il piano b era infilare la mosca nel piatto come Renato Pozzetto. - pormeccartnei74 : @Robydaen Tattica meravigliosa...il piano b era infilare la mosca nel piatto come Renato Pozzetto. - alwayspitonlily : @wolfino27 *Renato Pozzetto mode on* - EraldoFR : @PulzelloO Renato Pozzetto ne ha fatto un'esilarante rappresentazione -