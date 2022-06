RAI SPORT | I MONDIALI | IL SOGNO TOTTI-MANCINI | PAOLA FERRARI A DOMENICA DRIBBLING

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Alessandra De Stefano, direttrice di Rai, illustra il palinsesto 2022/2023 delle reti Rai, a partire daidi Calcio del Qatar. “Mi piacerebbe avere Francescocon noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Robertoe i suoi azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola”.: TUTTE LE PARTITE SULLE RETI RAI Unche potrebbe diventare realtà? “Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina”. Per quanto riguarda le partite, verranno tutte trasmesse in chiaro tra Rai1, Rai2 e Rai. “Abbiamo 64 partite, 34 vanno su Rai1, 20 in prima serata”. Menù ricco: 4 match al giorno nella prima parte, cominciando al mattino. “Non avremo tanto tempo, ma un programma di ...