Rai, cancellata una serie amata dal pubblico: il nuovo palinsesto (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Rai ha deciso di cancellare un’amata serie dal palinsesto televisivo. Infatti il pubblico non avrà i nuovi episodi della fiction in questione: i dettagli. Negli ultimi giorni la Rai ha deciso di pubblicare il palinsesto per la stagione televisivo 2022-2023. Infatti i vertici del servizio pubblico hanno deciso di cancellare un’amatissima serie: cosa sta succedendo. La decisione del servizio pubblico (Via WebSource)I telespettatori della Rai non avranno Lino Guanciale nel palinsesto televisivo 2022/23. L’attore è stato protagonista della fiction Noi 2, che però non è stata confermata per la prossima stagione. Tra i titoli cancellati spunta proprio quello di questa serie, un vero e proprio “choc” per ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Rai ha deciso di cancellare un’daltelevisivo. Infatti ilnon avrà i nuovi episodi della fiction in questione: i dettagli. Negli ultimi giorni la Rai ha deciso di pubblicare ilper la stagione televisivo 2022-2023. Infatti i vertici del serviziohanno deciso di cancellare un’amatissima: cosa sta succedendo. La decisione del servizio(Via WebSource)I telespettatori della Rai non avranno Lino Guanciale neltelevisivo 2022/23. L’attore è stato protagonista della fiction Noi 2, che però non è stata confermata per la prossima stagione. Tra i titoli cancellati spunta proprio quello di questa, un vero e proprio “choc” per ...

Pubblicità

Gosazer : #ThisIsNoi è stata cancellata. Complimenti alla Rai. - Itsmik6 : #NoiLaSerie cancellata dalla Rai. Non era già ovvio dall'inizio? - larampait : #Palinsesti #Rai: cancellata la serie '#Noi', confermata ‘#MareFuori3’ - IsaeChia : Noi, cancellata la seconda stagione del remake di #ThisisUs: i motivi Lino Guanciale sarà protagonista di una nuov… - direpuntoit : Nuovi show, serie in prosecuzione e qualche addio. Tra i #palinsestirai per la stagione 2022/2023 confermata la fic… -