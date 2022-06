Ragazzo muto e con la sindrome di Down aggredito nel centro disabili, la drammatica testimonianza della mamma: ‘Voglio sapere chi è stato’ (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ragazzo Down aggredito nell’istituto privato che frequenta, al punto da dover ricorrere alle cure in ospedale. E alla scuola nessuno si è accorto di niente. O, quantomeno, nessuno parla. È tornato a casa, come ogni giorno, alle 15:30, accompagnato con il pulmino privato con a bordo autista e assistente. Luca (nome di fantasia, ndr), è stato preso in consegna mamma, che si è immediatamente accorta di quei due graffi sanguinolenti tra la faccia e il collo. “Scusi, cosa è successo a mio figlio?”, ha chiesto la donna all’assistente vedendo i segni sulla guancia destra, vicino al collo, seminascosti dai capelli. La ragazza ha risposto di non saperne nulla e di aver preso semplicemente Luca dalla scuola e di averlo portato fino a casa, senza che nel tragitto fosse successo niente di strano. “Ho visto dei graffi grandi e dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)nell’istituto privato che frequenta, al punto da dover ricorrere alle cure in ospedale. E alla scuola nessuno si è accorto di niente. O, quantomeno, nessuno parla. È tornato a casa, come ogni giorno, alle 15:30, accompagnato con il pulmino privato con a bordo autista e assistente. Luca (nome di fantasia, ndr), è stato preso in consegna, che si è immediatamente accorta di quei due graffi sanguinolenti tra la faccia e il collo. “Scusi, cosa è successo a mio figlio?”, ha chiesto la donna all’assistente vedendo i segni sulla guancia destra, vicino al collo, seminascosti dai capelli. La ragazza ha risposto di non saperne nulla e di aver preso semplicemente Luca dalla scuola e di averlo portato fino a casa, senza che nel tragitto fosse successo niente di strano. “Ho visto dei graffi grandi e dei ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ragazzo muto e con la sindrome di Down aggredito nel centro disabili, la drammatica testimonianza della mamma: ‘Vog… - AllyMoonr : @VanziniChiara Eh lo so tu segui una che è immacolata..finti fidanzamenti in cambio di parti nelle fiction,un ragaz… - Gennaro_115 : @IgnazioGrazioso @manu67915486 Ma io lo vorrei titolare al posto di Dinnarumma! Ma non ha dimostrato in questi anni… - Portinaia2 : Ma che film vi fate, se era al tavolo con me di qua e di là, continuavi a mangiare e stavi pure muto perché non sei… - 6f91baf6987e4b1 : @workworkwork823 @tantapazienza_ E lui con la santa pazienza del Gesù che gliela fa spalmare sulle mani fermo e mut… -