R. Kelly condannato a 30 anni di carcere per sfruttamento della prostituzione ed estorsione

Il cantante R. Kelly è stato condannato a trascorrere 30 anni di carcere dopo essere stato ritenuto colpevole di sfruttamento della prostituzione ed estorsione. Il procuratore distrettuale aveva richiesto per l'ex star della musica, ormai da anni al centro delle accuse e polemiche, una condanna di minimo 25 anni. Il giudice Ann M. Donnelly, prima di annunciare la sentenza, ha dichiarato che il comportamento di R. Kelly era violento e ...

