"Questo non possiamo spiegarlo". Lega fuori dal governo: verso la crisi (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sarebbe molto difficile spiegare ai cittadini perché la Lega sta al governo con chi parla di cannabis e ius soli invece di parlare di caro benzina e bollette”. Così Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, si è espresso a margine del vertice che il Carroccio ha tenuto per chiedere a Pd e M5s di ritirare le proposte di legge su ius scholae e cannabis. Un problema in più per Mario Draghi, con il governo che viene picconato da ciò che rimane del Movimento 5 Stelle e adesso anche dalla Lega. Quest'ultima per ora si è limitata a minacciare l'uscita dall'esecutivo. “Ci stiamo ragionando”, ha dichiarato Molinari, che secondo affaritaliani.it è stato mandato avanti da Matteo Salvini, stavolta in accordo anche con il ministro Giancarlo Giorgetti e con i presidenti di Regione più influenti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sarebbe molto difficile spiegare ai cittadini perché lasta alcon chi parla di cannabis e ius soli invece di parlare di caro benzina e bollette”. Così Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della, si è espresso a margine del vertice che il Carroccio ha tenuto per chiedere a Pd e M5s di ritirare le proposte di legge su ius scholae e cannabis. Un problema in più per Mario Draghi, con ilche viene picconato da ciò che rimane del Movimento 5 Stelle e adesso anche dalla. Quest'ultima per ora si è limitata a minacciare l'uscita dall'esecutivo. “Ci stiamo ragionando”, ha dichiarato Molinari, che secondo affaritaliani.it è stato mandato avanti da Matteo Salvini, stavolta in accordo anche con il ministro Giancarlo Giorgetti e con i presidenti di Regione più influenti. ...

