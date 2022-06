Quel che ha fatto Trump durante l’assalto del 6 gennaio. La testimonianza di Cassidy Hutchinson (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pubblichiamo ampi stralci della testimonianza che Cassidy Hutchinson, assistente di Mark Meadows, chief of staff di Donald Trump, ha rilasciato il 28 giugno, durante le audizioni della Commissione del Congresso americano che indaga sui fatti del 6 gennaio. Liz Cheney, deputata repubblicana, è vicepresidente della Commissione. Bennie Thompson è un deputato democratico che fa parte della Commissione. Liz Cheney (LC): Nelle nostre prime cinque audizioni, la Commissione ha ascoltato un numero significativo di repubblicani, tra cui ex funzionari del dipartimento di Giustizia dell’Amministrazione Trump, funzionari della campagna, diversi membri dello staff della Casa Bianca del presidente Trump, un importante giudice conservatore e molti altri. La ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pubblichiamo ampi stralci dellache, assistente di Mark Meadows, chief of staff di Donald, ha rilasciato il 28 giugno,le audizioni della Commissione del Congresso americano che indaga sui fatti del 6. Liz Cheney, deputata repubblicana, è vicepresidente della Commissione. Bennie Thompson è un deputato democratico che fa parte della Commissione. Liz Cheney (LC): Nelle nostre prime cinque audizioni, la Commissione ha ascoltato un numero significativo di repubblicani, tra cui ex funzionari del dipartimento di Giustizia dell’Amministrazione, funzionari della campagna, diversi membri dello staff della Casa Bianca del presidente, un importante giudice conservatore e molti altri. La ...

