Qatar Airways nuovo sponsor di maglia del PSG (Di mercoledì 29 giugno 2022) Qatar Airways, premium partner del Paris Saint-Germain dal 2020, diventa il nuovo sponsor ufficiale della maglia del club parigino, a partire dalla stagione 2022-23. Il club e la compagnia aerea hanno sottoscritto un accordo pluriennale che prevede che il logo di Qatar Airways sarà presente sulle maglie delle squadre maschili, femminili e giovanili. Questo annuncio Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022), premium partner del Paris Saint-Germain dal 2020, diventa ilufficiale delladel club parigino, a partire dalla stagione 2022-23. Il club e la compagnia aerea hanno sottoscritto un accordo pluriennale che prevede che il logo disarà presente sulle maglie delle squadre maschili, femminili e giovanili. Questo annuncio Calcio e Finanza.

