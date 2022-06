PSG, Neymar medita l’addio: il Santos si fa avanti per un clamoroso ritorno (Di mercoledì 29 giugno 2022) Neymar e il PSG potrebbero separarsi nel corso di questa finestra di calciomercato: il Santos sogna il clamoroso ritorno Nei giorni scorsi, in Spagna è rimbalzata la notizia che vorrebbe Neymar messo sulla lista dei partenti dal PSG. Voci però che, secondo quanto riportato da UOL Esporte, sarebbe stata smentita dal padre del calciatore al Santos. E perché proprio al club brasiliano che ha lanciato O Ney? Perché alla luce della possibile separazione con i parigini, la società bianconera si sarebbe fatta avanti per riportare in patria il fantasista. Un ritorno in questo momento pare improbabile, ma il Santos ha contatti frequenti con la famiglia di Neymar e sogna di poterlo riportare un giorno in squadra. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)e il PSG potrebbero separarsi nel corso di questa finestra di calciomercato: ilsogna ilNei giorni scorsi, in Spagna è rimbalzata la notizia che vorrebbemesso sulla lista dei partenti dal PSG. Voci però che, secondo quanto riportato da UOL Esporte, sarebbe stata smentita dal padre del calciatore al. E perché proprio al club brasiliano che ha lanciato O Ney? Perché alla luce della possibile separazione con i parigini, la società bianconera si sarebbe fattaper riportare in patria il fantasista. Unin questo momento pare improbabile, ma ilha contatti frequenti con la famiglia die sogna di poterlo riportare un giorno in squadra. ...

