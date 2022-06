Processo Bataclan, la sentenza: 19 imputati su 20 sono colpevoli. Salah Abdeslam condannato alla “pena di morte sociale” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è concluso dopo quasi 10 mesi il maxiProcesso per gli attentati che sconvolsero Parigi la sera del 13 novembre 2015, quando un commando armato di terroristi uccise 130 persone tra lo Stade de France, il teatro Bataclan e alcuni bistrot al centro della capitale francese. La Corte d’assise speciale di Parigi ha giudicato colpevoli 19 dei 20 imputati. Tra loro il 32enne francese Salah Abdeslam, unico sopravvissuto tra i kamikaze dell’attentato e detenuto da cinque anni in un carcere di massima sicurezza in Francia. A lui la condanna più grave: un ergastolo senza possibilità di sconti di pena. Questa è la condanna più grave definita nel codice francese. In gergo viene chiamata “pena di morte sociale” e prima di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è concluso dopo quasi 10 mesi il maxiper gli attentati che sconvolsero Parigi la sera del 13 novembre 2015, quando un commando armato di terroristi uccise 130 persone tra lo Stade de France, il teatroe alcuni bistrot al centro della capitale francese. La Corte d’assise speciale di Parigi ha giudicato19 dei 20. Tra loro il 32enne francese, unico sopravvissuto tra i kamikaze dell’attentato e detenuto da cinque anni in un carcere di massima sicurezza in Francia. A lui la condanna più grave: un ergastolo senza possibilità di sconti di. Questa è la condanna più grave definita nel codice francese. In gergo viene chiamata “di” e prima di ...

