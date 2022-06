'Pressioni di Draghi su Grillo contro Conte'. La rivelazione, smentita da P.Chigi, agita M5s e governo. 'Rischio crisi? No' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il chiarimento è avviato: il presidente del Consiglio Mario Draghi parla a margine del vertice Nato di Madrid della polemica scatenata da una sua presunta telefonata a Grillo per rimuovere l'attuale ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il chiarimento è avviato: il presidente del Consiglio Marioparla a margine del vertice Nato di Madrid della polemica scatenata da una sua presunta telefonata aper rimuovere l'attuale ...

fattoquotidiano : Draghi e le pressioni su Conte: M5s fa bene a non lasciare il governo? Segui la diretta con Peter Gomez - Varco001 : RT @P_Rava: Uno sconcertato De Masi rivela che Grillo gli avrebbe detto di aver ricevuto da Draghi la richiesta di “rimuovere” Conte. Cioè,… - simonesilvan1 : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… - Emma20333829 : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… - kurz23 : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… -