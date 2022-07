'Pressioni di Draghi su Grillo contro Conte'. La rivelazione, senza smentite, agita M5s e governo. 'Rischio crisi? No' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il chiarimento è avviato: il presidente del Consiglio Mario Draghi parla a margine del vertice Nato di Madrid della polemica scatenata da una sua presunta telefonata a Grillo per rimuovere l'attuale ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il chiarimento è avviato: il presidente del Consiglio Marioparla a margine del vertice Nato di Madrid della polemica scatenata da una sua presunta telefonata aper rimuovere l'attuale ...

Pubblicità

MKISKOV : RT @GoffredoB: L’unico effetto tangibile di questa farsa messa in piedi da @GiuseppeConteIT e dai grillini sulle immaginarie pressioni di #… - MANUELA12614661 : RT @GoffredoB: L’unico effetto tangibile di questa farsa messa in piedi da @GiuseppeConteIT e dai grillini sulle immaginarie pressioni di #… - gianpierogaeta : RT @GoffredoB: L’unico effetto tangibile di questa farsa messa in piedi da @GiuseppeConteIT e dai grillini sulle immaginarie pressioni di #… - annoupanoux : RT @GoffredoB: L’unico effetto tangibile di questa farsa messa in piedi da @GiuseppeConteIT e dai grillini sulle immaginarie pressioni di #… - danielatili : RT @GoffredoB: L’unico effetto tangibile di questa farsa messa in piedi da @GiuseppeConteIT e dai grillini sulle immaginarie pressioni di #… -