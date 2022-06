Prato | 4 aziende sospese per irregolarità | ' Gravi violazioni in materia di sicurezza'

Pubblicità

toscanamedianew : Lavoro senza sicurezza, aziende sospese dalla Asl - reportpistoia : Prato, violazioni sicurezza sul lavoro: sospesa l’attività di 4 aziende - krudesky : RT @ValerioMinnella: > dopo le 18 aziende, su 18 controllate, nella logistica. Ecco le 64 su 64 di Prato (250 fuori regola su 570). E le 12… - wireditalia : “Coinvolgere il mondo delle imprese: bisogna far comprendere le tecnologie alle aziende. In più bisogna spingere le… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Task force anticaporalato nel distretto: su dieci aziende controllate nove erano irreg… -

Su 10 ditte controllate 9 sono fuorilegge Articolo : Lavoro in nero, scoperti oltre mille irregolari Articolo : Aarriva il furgone contro il lavoro nero Nel Pratese quattrosono state ...... migliorare la formazione all'interno dellee conseguire una maggiore equità di genere, ... Previsto anche il focus sulle Comunità energetiche con Andrea, Ceo Albatros&Partners. lamezia ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...PROVINCIA DI PRATO: Le anomalie sono state riscontrate nel corso di ispezioni nel comparto agricolo e tessile, avviate anche a seguito di infortunio sul lavoro ...