Plinio il Vecchio | l’enologo dell’Antica Roma

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella Naturalis Historiadescrive e cataloga decine di varietà di vite, analizza le caratteristiche dei diversi terroir, recensisce bottiglie italiane e straniere. Viaggiare tra le sue pagine è scoprire quanto l’antichità classica sia ancora vicina, almeno nel bicchiere. Non c’è mai niente di nuovo sotto il sole. La passione per il vino buono e la voglia di raccontarlo, l’attenzione al territorio e alle sue tipicità, la cura posta nell’organizzare catalogazioni utili a scegliere con criterio, l’attenzione alle proprietà nutrizionali e salutistiche. Tutto era già passato attraverso la penna diilun paio di migliaia di anni fa. Anche la rivalità sempre attuale tra Italia e Francia. «Da dove potremmo meglio cominciare, se non dalla vite, rispetto alla quale l’Italia ha una supremazia così incontestata, da dar ...