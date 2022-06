“Più soldati americani in Italia”: l’annuncio di Biden. Quanti sono adesso e a cosa puntano gli Usa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – “Dispiegheremo capacità aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. E’ l’odierno messaggio, di certo non fraintendibile, di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha così annunciato che Washington rafforzerà la propria presenza militare in Europa, spedendo anche in Italia più soldati e più mezzi militari americani. “Inviamo un messaggio inequivocabile. La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria”, ha detto Biden aprendo il vertice dell’Alleanza atlantica, in corso a Madrid. L’Alleanza verrà “rafforzata in tutte le direzioni in ogni ambito: terra, aria e mare”, ha inoltre specificato il leader della Casa Bianca. Più soldati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – “Dispiegheremo capacità aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e”. E’ l’odierno messaggio, di certo non fraintendibile, di Joe. Il presidente degli Stati Uniti ha così annunciato che Washington rafforzerà la propria presenza militare in Europa, spedendo anche inpiùe più mezzi militari. “Inviamo un messaggio inequivocabile. La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria”, ha dettoaprendo il vertice dell’Alleanza atlantica, in corso a Madrid. L’Alleanza verrà “rafforzata in tutte le direzioni in ogni ambito: terra, aria e mare”, ha inoltre specificato il leader della Casa Bianca. Più...

