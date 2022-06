“Più forze Usa in Italia e Germania”: la mossa di Biden in Europa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, e dispiegheranno difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia. Lo ha annunciato Joe Biden in un breve incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima dell’inizio prima dell’inizio del lavori del vertice di Madrid. Il messaggio lanciato da Washington è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti rafranno la loro presenza militare in, e dispiegheranno difese aree aggiuntive e altre capacità in. Lo ha annunciato Joein un breve incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima dell’inizio prima dell’inizio del lavori del vertice di Madrid. Il messaggio lanciato da Washington è InsideOver.

