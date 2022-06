Piquet nel tritacarne antirazzista: ha dato del “neg**tto” a Lewis Hamilton (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — Il tre volte campione del mondo brasiliano di F1 Nelson Piquet finisce nel tritacarne antirazzista per un audio in cui apostrofa il pilota Lewis Hamilton come negrinho, «negr**to». Piquet nel tritacarne per frasi su Hamilton La registrazione, nella quale Piquet analizzava l’incidente dell’anno scorso al primo di giro del Gp d’Inghilterra fra Hamilton e Verstappen, risale al novembre scorso ma emerge solo ora, alla vigilia del Gp di Silverstone. «Il n… etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare», spiega Piquet, pilota famoso per non essere mai stato un fan del politicamente corretto. «Il n…tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — Il tre volte campione del mondo brasiliano di F1 Nelsonfinisce nelper un audio in cui apostrofa il pilotacome negrinho, «negr**to».nelper frasi suLa registrazione, nella qualeanalizzava l’incidente dell’anno scorso al primo di giro del Gp d’Inghilterra frae Verstappen, risale al novembre scorso ma emerge solo ora, alla vigilia del Gp di Silverstone. «Il n… etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare», spiega, pilota famoso per non essere mai stato un fan del politicamente corretto. «Il n…tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto ...

