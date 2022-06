Pino Taglialatela è il nuovo proprietario dell’Ischia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Emanuele D’Abundo non è più il presidenteCalcio che passa nelle mani di, l’ex portiere del Napoli, soprannominato ‘Batman‘, che nelle ultime stagioni ne aveva ricoperto il ruolo di direttore generale. Nelle scorse settimane l’armatore aveva annunciato la sua intenzione di cedere la storica società isolana (di cui quest’anno ricorre il centenario della fondazione), rilevata nel 2018, e che aveva portato dal campionato di Seconda Categoria a quello della Eccellenza regionale. Ieri pomeriggio è stato formalizzata la cessione, avvenuta in pratica a costo zero per “Batman”sotto forma di donazione. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla nuova società si apprende che ilallenatore gialloblù dovrebbe ...

Pubblicità

teleischia : ISCHIA CALCIO, FORMALIZZATO IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA D’ABUNDO E PINO TAGLIALATELA - RaffaeleNasti8 : @salamalekumismo @DomPepeLiberato @MrOnadde @Giosue38964236 Oggi sarebbe titolare in nazionale....Pino BatMan Taglialatela - salamalekumismo : Parlatemi di pino taglialatela, era un grande campione? @DomPepeLiberato @MrOnadde @Giosue38964236 - Olimpia07522322 : @Spirito65libero Gianni Morandi, Ricky Tognazzi, Fulvio Giuliani, Carmen Fimiani, Deuriger Enrico, Italia Mele, Sar… -

Il Denaro

Mi ricorda per caratteristiche, anche seera di un altro livello. Mi auguro possa rinnovare con il Napoli, andare a fare esperienza in una piazza dove la pressione è minore e ...Nel presentare un'intervista realizzata per i canali social del Napoliha scritto una commovente lettera su Facebook, in cui ribadisce il suo amore a vita per i colori azzurri. L'ex portiere partenopeo scrive Forza Napoli sempre! Tags: napoli portiere ... Pino "Batman" Taglialatela nuovo presidente dell'Ischia Calcio - Ildenaro.it Pino Taglialatela nuovo proprietario dell'Ischia, l'ex portiere del Napoli, che nelle ultime stagioni ne aveva ricoperto il ruolo di direttore generale, succede nella guida ...Ex portiere di Avellino, Bari, Benevento, Fiorentina, Ischia, Napoli, Palermo e Siena, Pino "Batman" Taglialatela è il nuovo presidente ...