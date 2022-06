Pietro | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 29 giugno 2022)molto comune in Italia ma anche altrove,deriva dalgreco ?????? (Petros), passato in latino come Petrus, che vuol dire letteralmente “roccia”, “pietra”, ed è la traduzione, usata nella maggioranza delle versioni del Nuovo Testamento, delCefa, diaramaica e di identico, che era l’appellativo dato da Gesù (in Mt 16,13-209) all’apostolo Simone (poi noto come Simono solo, appunto). Proprioè una figura importantissima per la Chiesa cattolica, in quanto è tradizionalmente indicato come il primo Papa e venerato come santo dai cristiani, cosa che ha permesso aldi diffondersi in varie forme in tutto il mondo cristiano sin dai primi secoli, rafforzandosi ...