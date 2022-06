Piano Urbano della Mobilità | è scontro sulla riduzione dei parcheggi e sul prolungamento delle ZTL

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Più 3,9% di estensionerete di servizi del trasporto pubblico, +9,4% di chilometri percorsi dagli autobus, +102,2% per i tram, + 150,7% di corsie preferenziali, + 21% di passeggeri trasportati per anno (sia per bus che per tram), -14,8% di emissioni annuali di anidride carbonica, -19,6% di polveri leggere, e -13,3% di consumi totali di carburante dei trasporti. Questi, in estrema sintesi, i numeri dello scenario che l’amministrazione Gori si prefigge con l’approvazione del nuovoSostenibile che andrà in consiglio comunale nella due giorni del 4 e del 5 luglio. Una serie di interventi, calcolati appunto anche a mo’ di percentuali, per evidenziare i benefici che lo stesso PUMS apporterebbe al cittadino e al suo benessere toccando i grandi temi del trasporto ...

