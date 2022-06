Perugia, maxi rissa in aeroporto: botte da orbi. Il (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' di otto arresti e due denunce (due giovani donne) il bilancio della maxi rissa scoppiata sabato pomeriggio all'aeroporto San Francesco d'Assisi tra due gruppi di albanesi che, in coda, attendevano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' di otto arresti e due denunce (due giovani donne) il bilancio dellascoppiata sabato pomeriggio all'San Francesco d'Assisi tra due gruppi di albanesi che, in coda, attendevano ...

Pubblicità

infoitinterno : Maxi rissa tra albanesi: scoppia il caos nell'aeroporto di Perugia - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Perugia, maxi rissa tra albanesi in aeroporto: botte da orbi - tutti i partecipanti hanno diversi precedenti di polizia htt… - ilgiornale : Violento scontro tra stranieri in attesa del volo per Tirana. Nella rissa, usati dei divisori in metallo per colpir… - 58_luigina : Perugia, orrore e paura: all'aeroporto la maxi rissa con i separatori di fila - Grunf62 : RT @francobaietti: I Figli Del PD i nuovi Italiani L'Italia e morta. -