Perché l'agricoltura mondiale ha bisogno dell'India (Di mercoledì 29 giugno 2022) La guerra in Ucraina ha messo in evidenza l'urgenza di assicurare la sicurezza alimentare a livello globale. Nell'arco degli ultimi 50 anni, l'India è passata dalla dipendenza da aiuti alimentari a diventare un notevole esportatore netto di cibo

Emergenza siccità: aumentati i rilasci dai laghi alpini (+20%) Un vero problema perché potrebbe risalire nelle acque superficiali e anche in quelle sotterranee, creando danni all'agricoltura locale, all'habitat e alla biodiversità. A questo si aggiungono le ... Cosa prevede l'accordo Ue sullo stop ai motori a benzina e diesel " Finora l'uso dei combustibili sintetici non sembra una possibilità realistica perché sono ... per i settori non coperti dall'Ets, vale a dire il trasporto marittimo nazionale, l'agricoltura, i ... ilGiornale.it Un vero problemapotrebbe risalire nelle acque superficiali e anche in quelle sotterranee, creando danni all'locale, all'habitat e alla biodiversità. A questo si aggiungono le ..." Finora l'uso dei combustibili sintetici non sembra una possibilità realisticasono ... per i settori non coperti dall'Ets, vale a dire il trasporto marittimo nazionale, l', i ... Perché l'agricoltura mondiale ha bisogno dell'India