“Perché ho detto basta” Caterina Balivo | il momento difficile e l’uscita dalla televisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022), la notizia è sulla bocca di tutti. Una conduttrice si è lasciata apprezzare da sempre per bellezza e per bravura, attiva anche sui social per permettere al rapporto con i fan di rafforzarsi. Determinata durante il lungo percorso sul piccolo schermo ma anche una madre e una moglie presente: l’annuncio dinon passa di certo inosservato.e l’addio alla tv. La conduttrice avrebbe raccontato quel precisonel corso di una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della sera. Nel corso della sua carriera, i fan hanno già assistito al triste addio alla conduzione di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid. Uncheha ...