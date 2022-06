Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso una luna di miele formato famiglia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso questo inizio d’estate ha il sapore dei Caraibi. Ovvero dove la coppia sta passando una splendida vacanza. Ma anche se tutto ha il sapore di una luna di miele, questa è da dividere con tutta la famiglia. Infatti ci sono anche Francesco Pio e Nicolas, i due figli avuti da Manila nel suo precedente legame con Francesco Cozza. “Io e Lorenzo stiamo vivendo una nuova fase, una ripartenza – dice lei a “Chi” -. Nozze in vista o un altro figlio? No, perché rovinare un quadro già perfetto?”. Era un viaggio in programma da tanto tempo. Manila e Lorenzo avrebbero dovuto farlo già a Natale, ma a rinviare i programmi ci ha pensato il “Grande Fratello Vip”, con il prolungamento ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 29 giugno 2022) Perquesto inizio d’estate ha il sapore dei Caraibi. Ovvero dove la coppia sta passando una splendida vacanza. Ma anche se tutto ha il sapore di unadi, questa è da dividere con tutta la. Infatti ci sono anche Francesco Pio e Nicolas, i due figli avuti danel suo precedente legame con Francesco Cozza. “Io estiamo vivendo una nuova fase, una ripartenza – dice lei a “Chi” -. Nozze in vista o un altro figlio? No, perché rovinare un quadro già perfetto?”. Era un viaggio in programma da tanto tempo.avrebbero dovuto farlo già a Natale, ma a rinviare i programmi ci ha pensato il “Grande Fratello Vip”, con il prolungamento ...

