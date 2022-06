"Per cosa sarà pronta": rottura con Mediaset? Indiscrezioni pesantissime su Ilary Blasi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al fianco di Ilary Blasi si schiera niente meno che Maurizio Costanzo. Già, la conduttrice ha infatti appena concluso la lunghissima edizione de L'isola dei famosi, il reality in onda su Canale 5. E subito dopo il termine della trasmissione hanno preso a girare delle Indiscrezioni: dopo due anni, pare che Mediaset voglia cambiare. Insomma, nuova conduttrice e addio Ilary Blasi? Un'ipotesi che pare essere concreta. E così ecco che Maurizio Costanzo commenta: "Dopo tre edizioni del Grande Fratello Vip (2016-2018) l'hanno sostituita, adesso pare ci siano possibilità che si ripeta la stessa dinamica con l'Isola dei famosi". E ancora, riprende Costanzo: "Se questo accadrà la farà maturare di più, rendendola pronta per nuove sfide... Serve pazienza", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al fianco disi schiera niente meno che Maurizio Costanzo. Già, la conduttrice ha infatti appena concluso la lunghissima edizione de L'isola dei famosi, il reality in onda su Canale 5. E subito dopo il termine della trasmissione hanno preso a girare delle: dopo due anni, pare chevoglia cambiare. Insomma, nuova conduttrice e addio? Un'ipotesi che pare essere concreta. E così ecco che Maurizio Costanzo commenta: "Dopo tre edizioni del Grande Fratello Vip (2016-2018) l'hanno sostituita, adesso pare ci siano possibilità che si ripeta la stessa dinamica con l'Isola dei famosi". E ancora, riprende Costanzo: "Se questo accadrà la farà maturare di più, rendendolaper nuove sfide... Serve pazienza", ...

