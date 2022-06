Pensioni anticipate 2022, Lega scopre le carte: quota 41 per tutti e sconti per le donne (Di mercoledì 29 giugno 2022) quota 102 sta definitivamente andando in pensione, il bilancio fatto dall’Inps su quota 100 pare aver evidenziato alcune criticità che non hanno consentito all’intera platea immaginata di accedere alla quiescenza, ragion per cui in molti si stanno interrogando su cosa sarà del loro futuro previdenziale dal 1 gennaio 2023. Se i sindacati non riusciranno ad ottenere l’uscita dai 62 anni d’età e la quota 41 per tutti o altre misure di uscita anticipata nei prossimi incontri col Governo, il rischio é quello di tornare alla rigida riforma Fornero dal nuovo anno. Della questione ne ha parlato apertamente Claudio Durigon, padre della quota 100 e braccio destro di Salvini, intervistato da Il Tempo. La Lega in questa intervista, di cui riprenderemo le parti cruciali, pare aver ‘scoperto le ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022)102 sta definitivamente andando in pensione, il bilancio fatto dall’Inps su100 pare aver evidenziato alcune criticità che non hanno consentito all’intera platea immaginata di accedere alla quiescenza, ragion per cui in molti si stanno interrogando su cosa sarà del loro futuro previdenziale dal 1 gennaio 2023. Se i sindacati non riusciranno ad ottenere l’uscita dai 62 anni d’età e la41 pero altre misure di uscita anticipata nei prossimi incontri col Governo, il rischio é quello di tornare alla rigida riforma Fornero dal nuovo anno. Della questione ne ha parlato apertamente Claudio Durigon, padre della100 e braccio destro di Salvini, intervistato da Il Tempo. Lain questa intervista, di cui riprenderemo le parti cruciali, pare aver ‘scoperto le ...

