Paura sul GRA: tamponamento in galleria, un ferito e lunghe code (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma. Che si tratti di incendi o incidenti, non c’è pace — purtroppo — sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare, all’interno della galleria Appia. Leggi anche: Incendio sul GRA: una colonna di fumo invade la carreggiata (FOTO) tamponamento sul Raccordo: la situazione Come anticipato, il sinistro è avvenuto oggi, 29 giugno, sul Grande Raccordo Anulare, all’all’interno della galleria Appia. Un tamponamento tra auto la causa dell’incidente che complessivamente ha coinvolto 2 vetture, un furgone e un motociclo. A seguito dell’impatto la persona a bordo del mezzo a due ruote è rimasta ferita ma fortunatamente non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118, le squadre dell’Anas e la Polizia Stradale. Viabilità Per quanto riguarda la viabilità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma. Che si tratti di incendi o incidenti, non c’è pace — purtroppo — sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare, all’interno dellaAppia. Leggi anche: Incendio sul GRA: una colonna di fumo invade la carreggiata (FOTO)sul Raccordo: la situazione Come anticipato, il sinistro è avvenuto oggi, 29 giugno, sul Grande Raccordo Anulare, all’all’interno dellaAppia. Untra auto la causa dell’incidente che complessivamente ha coinvolto 2 vetture, un furgone e un motociclo. A seguito dell’impatto la persona a bordo del mezzo a due ruote è rimasta ferita ma fortunatamente non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118, le squadre dell’Anas e la Polizia Stradale. Viabilità Per quanto riguarda la viabilità ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #21giugno si intensificano campagne #PUB contro di me, a volte però mi strappano una risata: un tipo bloccato su tw… - FerraioliDiego : @P_M_1960 Il senso di umanità e la prudenza sembrano essersi assopiti, in un mondo che ancora stava uscendo da una… - LadyAfro17 : Eh eh paura di qualcosa che arriverà sul grugno.. - Balu875651831 : RT @gaiettin: @bravotango03 @laura_maffi @GiuseppeConteIT Il 'Migliore' dei miei stivali non può passare sul fatto che @GiuseppeConteIT è a… - rafqa__ : @chiaxcal eh io di questo ho paura, non so di chi fidarmi, io 4 cristiani conosco qui sopra (comunque io ti seguo s… -