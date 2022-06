(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha sceltocomedellahato con la squadra francese per due anniè ildel. Tramite i propri canali la squadra francese ha annunciato l’arrivo del tecnico ex della. ? Le LOSC a choisicomme nouvel entraîneur.Bienvenue à la maison, coach ?— LOSC (@losclive) June 29, 2022si legherà ai francesi per i prossimi due anni, sostituendo Jocelyn Gourvennec. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille: l’ex Roma firma un biennale - zazoomblog : Lille ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore - #Lille #ufficiale: #Paulo #Fonseca - calciomercatoit : #Lille, UFFICIALE: Paulo #Fonseca è il nuovo allenatore del club francese #calciomercato - Luxgraph : Ufficiale, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille - tcm24com : Ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille #Fonseca #Lille -

riparte dalla Francia: l'ex Roma e Shakhtar è ufficialmente il nuovo allenatore del LilleNuova avventura in panchina per. L'ex tecnico della Roma riparte dalla Francia. ...LILLE (Francia) - Dopo un anno di stoptorna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il Lille . Il club francese ha annunciato l'ingaggio ufficiale dell'ex allenatore della Roma (contratto biennale) che non vede l'ora di poter ...Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa, tramite i canali social del club francese, che annuncia così ...Paulo Fonseca riparte dalla Francia: l'ex Roma e Shakhtar è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille per due stagioni ...