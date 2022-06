Patenti facili e truffe - Quel portale clonato dellAutomobilista disperato

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Oltre gli infiniti casi di candidati beccati in sede d'esame per il conseguimento della patente con mini-ricevitori wireless nascosti nei vestiti - e un suggeritore di risposte esatte ai quiz celato nei dintorni - leconsumate nelle autoscuole o nelle aule delle sedi di qualche Motorizzazione civile sono state superate, per quantità, dale di natura telematica. Dopo l'ultimo scandalo che, in primavera, aveva portato la procura di Napoli a indagare una sessantina di procacciatori d'affari e i loro clienti, che pagavano somme dai 300 ai 400 euro per riottenere la patente sospesa o revocata per effetto della perdita dei punti ("magicamente" venivano ricaricati nel sistema e poi vidimati persino da soggetti appartenenti alle forze dell'ordine), vanno sempre più fortele basate sui siti internet clonati. Qualcosa già noto a ...