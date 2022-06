"Patate in bocca, poi...". I dipendenti torturati dal capo: cosa state vedendo, mondo sotto choc | Foto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sta facendo il giro del web il video-orrore proveniente dal Libano dove si vedono sedici operai agricoli, tra siriani e libanesi, torturati e umiliati per diverse ore dal loro datore di lavoro. L'Orient-Le Jour, quotidiano libanese francofono, ha dato ampio risalto alla tragica vicenda che ha spinto anche il ministro degli interni libanese, Bassam Mawlawi, e il capo della polizia Imad Osman, a intervenire. Tra le vittime sarebbero presenti anche dei minori. Secondo quanto riportato dai media, le violenze sarebbero iniziate dopo che i dipendenti avrebbero richiesto il salario settimanale. Il video, datato 20 giugno, sarebbe stato girato nella zona di Akura, nel distretto montagnoso di Jbeil (Byblos) a nord-est di Beirut. Il colpevole di tale scempio è Charbel Tarabey assieme ai suoi quattro complici, ora in stato di fermo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sta facendo il giro del web il video-orrore proveniente dal Libano dove si vedono sedici operai agricoli, tra siriani e libanesi,e umiliati per diverse ore dal loro datore di lavoro. L'Orient-Le Jour, quotidiano libanese francofono, ha dato ampio risalto alla tragica vicenda che ha spinto anche il ministro degli interni libanese, Bassam Mawlawi, e ildella polizia Imad Osman, a intervenire. Tra le vittime sarebbero presenti anche dei minori. Secondo quanto riportato dai media, le violenze sarebbero iniziate dopo che iavrebbero richiesto il salario settimanale. Il video, datato 20 giugno, sarebbe stato girato nella zona di Akura, nel distretto montagnoso di Jbeil (Byblos) a nord-est di Beirut. Il colpevole di tale scempio è Charbel Tarabey assieme ai suoi quattro complici, ora in stato di fermo con ...

